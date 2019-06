La pistola que suposadament va usar Van Gohg

La pistola que es creu que va utilitzar el pintor Vincent Van Gogh (1853-1890) per disparar-se el 27 de juliol de 1890 a Auvers-sur-Oise surt ara a subhasta a la casa Drouot de París, que va posar-la ahir a exposició. El revòlver, desconegut per al públic fins l'any 2010, va ser trobat per un camperol a la dècada de 1960 en el camp on l'artista va parèixer ferit de mort i es posarà a la subhasta el proper 19 de juny. L'arma, una Lefaucheux de set mil·límetres de calibre, té un valor estimat d'entre 40.000 i 60.000 euros. Va ser trobada al lloc dels fets i el seu calibre correspon al de la bala descrita pel doctor Paul Gachet quan va intervenir l'artista al llit de mort, el 29 de juliol de 1890, dos dies després del tret.