L'estudi banyolí d'arquitectura Sarquella-Torres guanya un Premi FAD

Els arquitectes Pau Sarquella (Banyoles, 1986) i Carmen Torres (Barcelona, 1986) (Sarquella Torres), finalistes del Premi FAD Internacional amb el projecte de la llar d'infants Bang Nong Saeng Kindergarten, a Tailàndia, van ser guardonats amb el Premi FAD Internacional d'Opinió (votat per la resta de finalistes i socis del FAD) i van aconseguir així mateix una menció especial del jurat. El jurat estava integrat per Anne Lacaton, qui recentment ha estat guardonada amb el Premi d'Arquitectura Contemporània de la Unió Europea – Premi Mies van der Rohe, com a presidenta, i els vocals Marta Labastida i Pep Quílez.

El projecte, que partia d'un reduït pressupost, s'estructura en un conjunt de cobertes modulars, pensat per créixer en el temps en funció de les necessitats de l'escola i de les futures donacions per completar el conjunt. Les tècniques constructives aplicades tenen el seu origen en la reinterpretació de l'acolorida arquitectura endèmica i autoconstruïda de la zona, així com de la tecnologia i recursos disponibles. Les cobertes coronades amb unes xemeneies solars garanteixen la ventilació natural dels espais, aconseguint un molt bon confort tèrmic sense consum energètic i aprofitant les qualitats del clima tropical.

El punt més destacat, però, és el component social del projecte, ja que, durant quasi 3 mesos, els arquitectes amb els seus alumnes de la capital van conviure amb la gent del poble, els nens de l'escola i els obrers locals, fomentant un ambient col·laboratiu i creatiu, intergeneracional i internacional on l'intercanvi d'experiències i coneixement va ser una constant.

Pau Sarquella i Carmen Torres han tornat a Catalunya després de quatre anys de docència a Bangkok, per obrir despatx entre Banyoles i Barcelona. Un dels primers projectes que han realitzat és l'exposició El Millor disseny de l'Any, on està exposada la llar d'infants Bang Nong Saeng Kindergarten. El projecte va ser encarregat a través d'un concurs organitzat pel FAD, on van resultar guanyadors formant equip amb els dissenyadors gràfics Forma (Dani Navarro, Joel Lozano i el també banyolí Josep Duran). A l'exposició, ubicada al Disseny Hub de Barcelona, es pot veure la selecció de les millors obres de disseny gràfic, arquitectura, creació artística i disseny de moda de l'any 2018. L'exposició és gratuïta i estarà oberta al públic fins a l'1 de setembre.



Valoració del jurat

El jurat dels premis FAD va valorar el treball de Sarquella i Torres com «una optimització intel·ligent de recursos on l'arquitectura exerceix el paper principal com a eina per generar un programa amb només alguns elements del lloc. Aquesta hàbil estratègia per adaptar les circumstàncies (la comunitat, la ubicació i el pressupost) dona com a resultat una intervenció intel·ligent per a un projecte complex».