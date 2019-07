La sisena edició del Clownia tanca amb un nou èxit de públic

La sisena edició del Festival Clownia de Sant Joan de les Abadesses va acabar ahir amb un nou èxit de públic. De fet, des de fa dies els abonaments per poder entrar al recinte dels concerts estaven venuts i totes les actuacions han tingut un gran seguiment.

Milers de persones s'han acostat a la localitat ripollesa aquest cap de setmana per veure un cartell que des de l'organització consideren «d'una gran qualitat» i que ha inclòs grups com Oques Grasses, Joan Dausà, Doctor Prats o la Companyia Elèctrica Dharma. A més, Txarango, que són els organitzadors del Festival, han destacat la transversalitat del públic d'enguany.

A part de la música, el grup també va posar en relleu l'afluència de persones que han passat durant el cap de setmana per l'Espai Consciència, situat a la part alta, on no calia abonament. Pel que fa a aquest espai, una de les xerrades que va tenir més èxit va ser la que es referia a la «repressió de l'Estat» protagonitzada pels familiars dels joves d'Altsasua condemnats, juntament amb Txell Bonet, companya de Jordi Cuixart; Yon Sánchez, insubmís del Moviment d'Objecció de Consciència (MOC); i Marta Bolinches, advocada d'Iridia - Centre de Defensa de Drets Humans.

Una de les localitzacions que més ha atret els visitants ha sigut l'espai dels concerts gratuïts que s'han fet a la plaça Major de la localitat. L'Orquestra Di-Versiones, com ja és tradició, ha sigut un dels conjunts que ha reunit a més persones entre el públic. Tot plegat va posar ahir el punt final amb el concert dels barcelonins Xiula i Strombers.