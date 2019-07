El Ballet del Teatre Mariïnski, un dels millors, inaugura el festival de Peralada

El Festival Castell de Peralada inaugurarà demà dijous la seva 33a edició amb Les quatre estacions, una coreografia del jove Ilya Zhivoi, ballarí del Teatre Mariïnski que, segons els organitzadors, presentarà una proposta «fresca i moderna».

El ballet del Mariïnski, considera un dels millors del món, actuarà dues nits consecutives al gran auditori dels jardins del castell, ja que l'endemà, divendres, oferirà un programa mixt.

La inauguració oficial del festival tindrà lloc a les vuit del vespre, mentre que l'espectacle del ballet començarà dues hores més tard.

Aquesta jornada de dijous s'obrirà amb Les quatre estacions amb un ballet neoclàssic amb una escenografia «senzilla» en la qual els vetits vaporosos donen llibertat de moviment als ballarins, que canvien de color en cadascuna de les estacions, per posar-se així al servei de la narració.

Els vestits els ha dissenyat la jove dissenyadora Sonya Vatayan, mentre que la música és del compositor britànic Max Richter, que s'ha basat en l'obra mestra d'Antonio Vivaldi.

La companyia romandrà un dia més a l'Empordà per oferir l'endemà un programa mixt amb música de Chopin i Liszt que va inspirar algunes de les grans coreografies del segle passat.

Chopiniana, de Michel Fokie, serà un clar homenatge a l'època romàntica amb el seu ballet blanc, danses lleugeres i un anhel per assolir en tot moment la perfecció.

A The Night, la companyia de Sant Petersburg oferirà un ballet curt que va crear el 1970 el nord-americà Jerome Robbins. La nit de dansa acabarà amb Marguerite and Armand, que el britànic Frederik Ashton va crear expressament per a Margot Fonteyn i Rudolf Nuréiev.

El festival, que s'allargarà fins el 17 d'agost, inclourà aquest any un homenatge a la soprano Montserrat Caballé, qui va ser ideòloga del certamen juntament amb Carmen Mateu.

El cantant canadenc Paul Anka, Charlotte Gainsbourg, Juan Diego Flórez, Gustavo Dudamel i Carlos Acosta són algunes de les 26 propostes d'un festival que presentarà una nova producció de La Traviata i acollirà estrenes de La Fura dels Baus i Joan Magrané.