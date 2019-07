Àngel Pérez, format al Conservatori de Girona, guanya el concurs El Cor Canta

Àngel Pérez Ortega, format al Conservatori de Música de Girona, és un dels guanyadors de la primera edició del Concurs Internacional de Composició per a Cor i Orquestra, de l'associació de cantants amateurs El Cor Canta.

El premi s'estrena guardonant Pérez amb l'obra 'Visions i Cants' en la categoria de joves compositors. Els guanyadors s'emporten 3.000 euros i 2.000 euros, respectivament, l'edició de la partitura per part de l'editorial Ficta de Girona i la interpretació de l'obra en els concerts que El Cor Canta oferirà la propera temporada.

El concurs també ha premiat Gerard López Boada, titulat pel Conservatori Superior de Música de Barcelona en Piano i Composició, per l'obra "Camí de sol", en la categoria de compositors professionals .

Al concurs s'hi van presentar 32 obres, 21 en la categoria professional i 11 en la categoria de joves compositors. El jurat l'ha presidit el mestre Kazushi Ono, i n'han format part Albert Guinovart, Elisenda Carrasco, Pere Lluís Biosca i Noè Cantú.

'Camí de so' és una obra basada en els poemes 'Les Formigues' i 'Ara no es fa, però jo encara ho faria' de Joan Salvat-Papasseit (1894 - 1924). López ha col·laborat amb els grups de música contemporània "Bártok", "Sinfonietta", "Barcelona 216" i "Hartt Contemporary Players". Ha realitzat recitals de solista i de cambra per Espanya, Itàlia, França i els Estats Units. Les seves composicions han estat estrenades a Catalunya, Anglaterra, Estats Units i Brasil.

Àngel Pérez, al seu torn, va presentar la composició 'Visions i Cants', basada en els poemes 'La nostra bandera', 'Cant de novembre', 'L'ànima de les flors' i 'Cant dels joves' del llibre 'Visions i Cants' de Joan Maragall (1860 - 1911). Pérez va estudiar Grau mitjà de Piano al Conservatori de Música de Girona, i al final es va decantar per estudiar audiovisuals. Al 2015 es graduà en Comunicació Audiovisual a la UPF i llavors va reprendre els estudis superiors de música a l'ESMUC amb l'especialitat de Composició, enguany començant 4t. Allà ha rebut formació de compositors reconeguts com Albert Guinovart, Bernat Vivancos, Mauricio Sotelo, o Arnau Bataller.

Amb la iniciativa del Concurs Internacional de Composició per a Cor i Orquestra, El Cor Canta pretén donar suport a la literatura catalana, ja que la temàtica de la composició ha d'estar basada en l'obra poètica d'un autor català, lliure de drets. Així mateix, un altre objectiu important del concurs és ampliar el repertori per a cor i orquestra, segons expliquen des de l'entitat.

El Cor Canta és una associació coral creada el juliol de 2018, promoguda per un grup de cantants amateurs procedents del projecte 'CANTA amb l'OBC'. L'associació té com a objectiu general interpretar cada temporada un repertori simfònic diferent i innovador, dirigits i acompanyats pel millors professionals del país i sempre amb un alt nivell d'exigència i qualitat.

Els propers concerts confirmats d'El Cor Canta per a la propera temporada seran el 9 de febrer de 2020 a l'Auditori de Barcelona, repetint col·laboració i el 16 de febrer al Teatre Kursaal de Manresa.