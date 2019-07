El Festival de Peralada genera un impacte econòmic de 14,1 milions d'euros

El Festival de Peralada (Alt Empordà) ha generat un impacte econòmic de 14,1 milions d'euros en tot l'estat espanyol, dels quals la major part (12,9) es queden a Catalunya. A més, el festival contribueix a la creació de 328 llocs de treball cada any. El director del festival, Oriol Aguilà, ha destacat que l'impacte econòmic del festival "ha crescut un 16%" des de 2012, quan es va fer l'últim estudi. A més, els organitzadors asseguren que per cada euro de subvenció pública rebuda, hi ha un retorn de 4,37 euros. Aguilà ha remarcat que a Peralada "les subvencions només representen el 6% del pressupost" i per això hi ha "un retorn tan elevat" de les ajudes públiques. Per altra banda, es calcula que els espectadors gasten de mitjana 330 euros a banda del preu de les entrades.