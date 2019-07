«Vull animar els músics a espolsar-se la mandra i gaudir de tots els estils»

Sense falsa modèstia, el pianista Marco Mezquida (Maó, 1987) gaudeix de la posició unànimement reconeguda d'artista emergent que ocupa. Sap que s'ho ha guanyat a pols, treballant, sobretot des que el 2015 va començar la follia d'oferir 180 concerts anuals. Ha participat en l'enregistrament de més de 50 discos. Ostenta el premi de Músic de l'Any de l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya. Pocs com ell poden dir que han actuat en solitari a l'imponent Palau de la Música. Aquest estiu brilla a Peralada.



Què reporta ser artista resident al Festival Castell de Peralada?

Reafirma un poquet aquest moment tan intens, prolífic i emocionant de la meva vida. És un honor que des de Peralada tinguin ganes que estigui en aquest festival per 3r any consecutiu, després d'haver-hi participat les dues anteriors edicions, una amb Alfonso Vilallonga i l'altra amb Sílvia Pérez Cruz.

Avui el concert serà amb Chicuelo a la Finca Malaveïna. Quin programa té previst?

Presentarem en primícia absoluta a Catalunya el segon disc amb Chicuelo, No hay dos sin tres, després de les bones crítiques rebudes amb l'àlbum Conexión. Amb el percusionista Paco de Mode fem un trio musicalment entregat que captiva el públic expert i el no expert.

I l'endemà, dijous, una segona nit màgica a la Finca Malaveïna, aquesta amb un registre totalment diferent...

Sí. Els somnis de Ravel és un concert amb un altre registre. Aquí afloren les meves recreacions del gran compositor francès a partir del meu bagatge de música clàssica i de música popular, cosa que permet crear una sonoritat nova, també gràcies al percussionista Aleix Tobias i el cel·lista Martín Meléndez.

El mateix dijous també oferirà una master class al Clàustre de Sant Domènec. Quin missatge vol transmetre?

Vull compartir amb els alumnes el meu procés com a músic, les meves inquietuds i explicar per què sóc una persona amb un bagatge complet. Vull animar-los a espolsar-se la manda i a obrir la ment, que no es tanquin en un gènere, que s'obrin a tots els estils, també al teatre, al cinema i a tots els camins de la música. Que tinguin ganes de compartir. Aquesta és una reflexió específica per als músics, que intentin gaudir de diferents especialitats, és important ser creatiu i poder improvisar, i no seguir només un camí.

I el 14 d'agost amb Sol Picó?

Serà una cita a cegues amb la ballarina en un hotel, escenari de proximitat amb tot el potencial de la Sol Picó.