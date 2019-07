El FITAG incorpora el teatre gestual i la dansa dins de la programació del 2019

El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona (FITAG) incorporarà dos nous gèneres en la programació d'aquest any. Es tracta del teatre gestual contemporani i del teatre-dansa.

El director del festival, Martí Peraferrer, ha destacat aquest dimarts en roda de premsa que tot i que a Catalunya no estem acostumats a tractar la dansa, "als països de l'Est és un gènere que dominen molt" perquè de ben petits es formen en dansa, música i teatre.

En aquesta edició del festival hi haurà quatre companyies de l'Europa de l'Est que portaran espectacles d'aquest gènere. D'altra banda, l'obra inaugural del festival serà una coproducció internacional del FITAG dirigit per una brasilera i amb actors de Brasil, Argentina, Colòmbia, Marroc Portugal i Catalunya. El festival arrencarà el 27 d'agost i finalitzarà el 31.