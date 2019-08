Descobreixen un nou tram de fossat del segle XIV a la torre de Campelles

La campanya arqueològica a la torre de Campelles d'aquest estiu ha deixat al descobert un nou tram de fossat medieval del segle XIV. Aquest element defensiu, que fa quatre metres d'amplada i fins a tres de profunditat, va aparèixer per primer cop en les excavacions de l'any passat. En aquell moment es va descobrir un tram d'uns 100 metres i ara el que s'ha fet ha estat treure al descobert uns 50 metres més.

Els arqueòlegs creuen que aquest fossat excavat a la roca servia de defensa i impedia l'accés directe als murs que encerclaven la torre circular. Els treballs, que van finalitzar la setmana passada amb la consolidació d'estructures, també han permès documentar el reaprofitament de les restes enderrocades el segle XIX. Un equip de cinc persones han treballat en la campanya durant dues setmanes. Van començar el 9 de juliol i la setmana passada van finalitzar els treballs de consolidació d'estructures per preservar la seva conservació i garantir-ne la seguretat.

La zona explorada fa uns 1.000 m2 i es troba a la meitat oest del turó. «Ara ja tenim un perímetre ben delimitat de la torre i dues estances annexes en un fossat del segle XIV que envolta tot el conjunt», destaca el responsable dels treballs, Albert Pratdesaba. Durant els treballs d'enguany a la localitat ripollesa, també s'ha constatat el moment de l'enderroc de la construcció medieval a finals del segle XVII i principis del XVIII gràcies al material ceràmic que ha aparegut d'aquell període al mateix fossat. Concretament, restes ceràmiques de tipus vidrat (amb reflexos metàl·lics amb pinzell).

Així mateix, també ha aparegut restes del tancament perimetral del segle XIX que confirmen de nou la reutilització del nivell d'enderroc per fer-hi noves estructures defensives. Uns treballs que els arqueòlegs situen en el context de la primera Guerra Carlina. Pratdesaba destaca la peculiaritat d'aquest jaciment a Catalunya per la seva morfologia circular, envoltada per un fossat i amb unes estances perimetrals en un context de guerra entre el Regne d'Aragó i Mallorca. Encara queda un 25% del jaciment per explorar, un espai on esperen poder trobar algunes restes de muralles medievals.



Campanyes anteriors

La primera campanya del 2015 va deixar al descobert l'estructura circular de la torre i una cisterna de quatre metres al punt més alt. I el 2017 en una nova actuació van aparèixer dues bestorres amb espitlleres que, malgrat estar parcialment enderrocades, conservaven l'estructura semicircular. Amb elles es va obrir un nou període cronològic que els investigadors no contemplaven entre el segle XIV i XIX.

Les excavacions s'han finançat amb un ajut de la Diputació de Girona, a través del Servei de Monuments, i l'Ajuntament de Campelles, amb una aposta per posar en valor aquest espai, considerat l'element del patrimoni cultural i històric més important del municipi. La torre de Campelles és una construcció medieval fortificada. Apareix citada per primer cop en documentació del segle XI i fins fa pocs anys estava completament colgada de terra i era una zona de pastures. Des de llavors i gràcies a les excavacions arqueològiques està guanyant importància any rere any.