La Casa Batlló, escollida com el millor edifici modernista d'Espanya

Els lectors de la revista Architectural Digest (AD) han triat la Casa Batlló, d'Antoni Gaudí i situada a Barcelona, com el millor edifici modernista de tot Espanya. Amb el 21,24% dels vots, la Casa Batlló ha quedat en primera posició entre els vuit edificis modernistes proposats per la revista. Després de la Casa Batlló i amb el 19,22% dels vots, s'ha situat El Capricho, ubicada a Cantàbria, un edifici projectat per Gaudí i construït per l'ajudant de l'arquitecte Cristóbal Cascante.

En tercer lloc figura Casa Liz, obra de Joaquín de Vargas i Aguirre ubicada a Salamanca, que ha recollit el 18,5% dels vots. Tanquen el rànquing el Palau de Longoria, a Madrid, amb un 11,74% dels vots; el Mercat Central de València (11,09%); la Casa del Príncep a Valladolid (7,63%); el Casino Mercantil de Saragossa (6,12%) i l'edifici Telegrama del Rif a Melilla (4,46%).

Des del passat mes de maig, la façana de la Casa Batlló torna a mostrar a la ciutat la seva pell més genuïna després de tres mesos de restauració minuciosa i amb vocació arqueològica. Un cop finalitzades les obres de restauració, la façana llueix de nou amb l'aparença que havia tingut l'any 1906 quan Antoni Gaudí la va culminar. La intervenció va anar més enllà del rentat de cara, i va consistir a retirar les capes que el temps li havia posat al damunt, en forma de brutícia i d'intervencions anteriors.