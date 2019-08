Cinc projectes audiovisuals desenvolupats aquesta setmana s'estrenen avui al Cerdanya Film Festival

La trentena de professionals entre 18 i 40 anys que des del passat dilluns prenen part del primer Laboratori de Creació Audiovisual del Cerdanya Film Festival ha estat ultimant aquests dies els cinc curtmetratges que es presentaran aquesta nit en el marc de la desena edició del certamen. L'amor, l'exili o el retrobament d'amics que tenen una propietat en comú basen algunes de les històries dels cinc curtmetratges.

La iniciativa es duu a terme a la casa de colònies Cal Caló de Cortariu, al municipi de Bellver de Cerdanya; punt on els participants, de diferents perfils tècnics i/o artístics, desenvolupen totes les fases dels diversos projectes cinematogràfics. Amb la posada en marxa d'aquest nou espai de trobada es vol fomentar que aquestes persones puguin treballar les seves habilitats en un entorn de muntanya que els serveixi d'estímul per potenciar la creativitat.

L'objectiu d'aquesta iniciativa, que s'ha posat en marxa coincidint amb el desè aniversari del certamen, és compartir experiències i potenciar l'aprenentatge de nous coneixements entre els seus participants i tot plegat, segons explica la seva organitzadora, Maria Cuennet, amb un esperit «no competitiu». Per la seva banda, el director del festival, Jordi Forcada, considera que calia buscar un espai de trobada on els professionals «poguessin desenvolupar les seves habilitats i, a la vegada, gaudir de l'entorn de la comarca».

La idea està inspirada en el moviment internacional Kino Kabaret. Tot i que la mitjana d'edat dels participants es situa en els 25 anys, la franja va dels 18 als 40 anys. A més, els seus perfils professionals són ben diferents. Així, Gisela Ysas és actriu, ve de l'Alt Penedès i destaca que la proposta és interessant per fomentar la comunicació entre persones amb diferents interessos i formació. Mentre, Núria Sanz, que és de Barcelona i treballa com periodista, valora que la feina es desenvolupa amb «llibertat total» i «molt poca jerarquia» entre els diversos membres que conformen cadascun dels equips.

El projecte vol suposar un pas més de cara al foment de la zona com un territori on desenvolupar projectes cinematogràfics. En aquest sentit, el director del Cerdanya Film Festival explica que en aquests deu anys de certamen s'ha experimentat un creixement exponencial de produccions que es roden en diversos punts de la comarca, passant de les una o dues de fa una dècada a les 47 durant el 2018. A més, afegeix que una part d'aquestes han estat impulsades per professionals.

El Festival Internacional de Cinema de Cerdanya està adherit a Catalunya Film Festivals i a Costa Brava – Girona Festivals, compta amb el suport institucional i finançament de l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), la Diputació de Girona, la Diputació de Lleida i l'Ajuntament de Puigcerdà i està organitzat pel Grup de Recerca de Cerdanya i la Cerdanya Film Commission.