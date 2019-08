Llibert Fortuny actualitza la música popular al festival Amb So de Cobla

El saxofonista Llibert Fortuny va presentar dijous a la nit una nova interpretació d'algunes de les cançons típiques de les orquestres de cobla amb una sonoritat electrònica. La proposta va arribar de la mà del festival Amb So de Cobla que se celebra a Palamós fins diumenge. Fortuny va estar acompanyat per quatre músics que van interpretar diversos instruments de vent metall i vent fusta.

El concert va arrencar amb el Ball de l'Àliga, però al llarg de la nit també han interpretat altres temes populars com ara Setze jutges d'un jutjat o Canigó, entre d'altres. Fortuny va destacar que l'objectiu del concert era que «la gent pugui reconèixer» les cançons originals i veure «el procés creatiu» que ha donat el músic català.

El parc del Convent de Sant Agustí va ser l'escenari on Llibert Fortuny, acompanyat de la banda Electro Cobla Sound, va presentar l'espectacle, una producció pròpia del festival Amb So de Cobla.

De cara a la jornada d'avui dissabte, el festival viurà una altra de les nits més esperades amb el concert osonenc Obeses. El grup liderat per Arnau Tordera ha arranjat per a l'ocasió alguns dels seus temes més coneguts per ser interpretats amb la Cobla Berga Jove, donant-los així una sonoritat molt diferent a l'original. El concert arrencarà a les 11 de la nit a l'escenari del Passeig del Mar de Palamós.