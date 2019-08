La soprano alemanya Christiane Karg inaugura avui la 27a Schubertíada

La soprano alemanya Christiane Karg, considerada una de les reines del lied, inaugura avui, a les 9 de la nit a la Canònica de Santa Maria de Vilabertran, la 27a edició de la Schubertíada, el festival de referència a Europa d'aquest gènere, dedicat íntegrament al compositor austríac, i en la qual també es commemoraran els 25 anys del debut del baríton alemany Matthias Goerne.

Filla d'un pastisser de Viena, Christiane Karg arriba a Vilabertran deu anys després d'haver-hi actuat per primera vegada, el 2009, quan era tot just una jove promesa del lied desconeguda pel gran públic. Avui, la soprano alemanya és sovint comparada per la crítica amb la cèlebre Elisabeth Schwarzkopf. En aquest concert inaugural, la cantant estarà acompanyada sobre l'escenari pel pianista Gerold Huber.

Sobre aquesta 27a edició de la cita musical, el president i fundador de l'esdeveniment, Jordi Roch, destaca que des de l'organització es vol «posar molt l'accent en la cançó poètica, perquè de dues disciplines molt importants com són la poesia i la música en fa una tercera».

Segons afegeix Roch, «la música i la paraula es combinen de manera que a vegades, fins i tot en les peces de Schubert, el llenguatge instrumental del piano és extraordinàriament comunicatiu i convincent i s'adapta molt al que és l'ambient poètic». Aquesta va ser, per Roch, «una de les principals innovacions que va aportar el compositor austríac» al món de la música.

«Schubert tenia un instint poètic molt acusat. Va cursar estudis en una escola en la qual es valorava molt la qüestió humanística i en part per això sempre va ser un apassionat de la literatura, de manera que en la seva producció musical hi ha la base de 700 cançons», subratlla Roch.

Respecte a la participació de Matthias Goerne, que va acudir per primera vegada a Vilabertran l'11 de setembre del 1994, Roch recorda que oferirà dos recitals, els dies 24 i 26 d'agost, acompanyat al piano en la seva primera intervenció per Alexander Schmalcz, amb un programa amb obres poc freqüents com les cançons de Xostakóvitx amb textos de Puixkin, les de Martin amb textos d'Hugo von Hofmannsthal i les més primerenques de Mahler. El segon recital l'integrarà una selecció dels lieder més apreciats pel cantant, un dels més reconeguts internacionalment, i que ha arribat a canviar dates del festival de Salzburg per poder acudir a Vilabertran.

Sobre la resta de la programació d'aquesta edició, que tancarà el dissabte 31 d'agost el Quartet Casals, també destaca el concert de Nicholas Angelich, aquest diumenge dia 18, que segons Roch «és el millor pianista de l'actualitat». També sobresurt en la programació el concert de la mezzosoprano nord-americana Joyce DiDonato, qui ha escollit la Schubertíada per oferir la première europea de la seva versió del Viatge d'hivern, el gran clàssic schubertià. Aquesta actuació tindrà lloc el diumenge 25 d'agost.

Fidel un any més al seu compromís amb els joves talents, en la programació d'aquesta edició de la Schubertíada també destaquen grans promeses com la jove soprano Katharina Konradi (divendres 30 d'agost) o Eudald Buch, pianista que farà el seu debut davant del públic aquest diumenge en la primera sessió matinal del «Bach & Breakfast» interpretant peces de Bach, Haydn i Schubert. Dins aquestes sessions, també destaca el concert que oferirà, el dissabte dia 24 d'agost, el violinista Mikhail Pochekin, amb un repertori basat en les sonates i partites per a violí sol de Bach.