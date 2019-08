Toti Soler, Gemma Humet i Els Pets, al Musicant 2019

Gemma Humet i Toti Soler, Alidé Sans, Jordi Molina i Els Pets seran enguany els protagonistes del cicle de concerts Musicant, que se celebrarà a Campllong entre el dimarts 27 i el divendres 30 d'agost.

La parella artística formada pel guitarrista Toti Soler i la cantant Humet serà l'encarregada d'inaugurar la cita musical d'aquest any amb un concert que tindrà lloc el pròxim dimarts, a partir de 2/4 de 10 de la nit, a l'Església. El duet presentarà en directe Petita Festa, un espectacle en el qual posen veu i música a textos d'autors com Joan Salvat Papasseit, Ovidi Montllor, Maria Mercè Marçal o Joan Vinyoli, entre d'altres. Soler i Humet comptaran amb l'acompanyament per a aquest concert de Marc Prat al contrabaix i Arnau Figueres a la percussió.

Dimecres, a 2/4 de 10 de la nit al Local Social, serà el torn d'una altra parella artística. Concretament, la formada per la cantant, acordionista i guitarrista Alidé Sans i el també cantant i acordiodinista Carles Belda. La parella, que també comptarà sobre l'escenari amb la col·laboració del guitarrista i percussionista Paulin Cortial, presentarà Henerècla, «una ventada indomable d'aire fresc baixa de les muntanyes de la Val d'Aran per abraçar l'escenari amb sinergia artesana i electro-acústica entre dues llengües: música i occità-aranès», segons informa l'organització del Musicant.

Per a dijous està prevista l'actuació, a 2/4 de 10 de la nit als Jardins de l'Església, del tenor i compositor Jordi Molina, qui presentarà Retrat en groc, acompanyat de Joan Díaz (teclats), Joan Aguiar (violí, guitarró i mandola), Franco Molinari (contrabaix), Marc Vila (percussions), Ramon Prats (bateria) i Júlia Molina (veu).

Finalment, divendres a 2/4 de 10 de la nit a la plaça Catalunya, clouran el cicle de concerts Els Pets. La banda liderada per Lluís Gavaldà combinarà grans èxits amb el seu últim disc, Som.