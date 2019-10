Lo Barber i Paula Grande i Anna Ferrer se sumen al quart festival Càntut de Cassà

Paula Grande i Anna Ferrer, Arnau Obiols i Lo Barber seran algunes de les propostes de la quarta edició del festival Càntut de Cassà de la Selva, que inaugurarà Maria del Mar Bonet. La cita dedicada a la música de tradició oral se celebrarà del 15 al 17 de novembre i, a més de concerts com els de Miquel Gil o Arrels de Gràcia, també hi haurà tallers, presentacions literàries i activitats de carrer. De les 21 propostes d'aquest any, nou estan especialment ideades pel festival i dues són presentacions a les comarques gironines.

El festival arrencarà el 15 de novembre amb la inaguració de la mostra Joan Amades, la memòria d'un poble, a Can Trinxeria. L'exposició, que es podrà veure fins el 22 de novembre, proposa un recorregut per la trajectòria del folklorista, llibreter i museògraf.

L'espectacle 50 anys de música popular i tradicional als escenaris de Maria del Mar Bonet donarà el tret de sortida a les actuacions musicals. Acompanyada del guitarrista Borja Penalba, oferirà un repertori que viatjarà per la història de la música catalana, amb cançons com el Cant dels ocells, o La Balanguera. Per acabar la primera nit, es durà a terme el Càntut al bar amb Pirates de la sal + Randellaires.

Entre les cites més destacades del 16 de novembre, que arrencarà de bon matí amb el Càntut a les botigues i activitats pels més menuts, hi ha Lo Barber, el sobrenom amb què es coneix Àngel Maresca, que regenta una barberia al centre històric de l'Alguer i mentre talla cabells i afaita barbes, canta cançons populars alguereses i catalanes. En aquesta proposta especialment ideada per al festival, Lo Barber s'instal·larà durant la tarda a la Barberia Quim Rocas perquè tothom que ho vulgui pugui veure i provar la seva destresa manual i vocal.

Altres activitats del dissabte seran la presentació del llibre Càntut: les cançons de tradició oral a través de la percussió corporal, sorgit de la tercera producció pròpia del Càntut, a càrrec del mateix autor, el percussionista Santi Serratosa; l'actuació itinerant de l'Escola Folk del Pirineu o la d'Arnau Obiols, que presentarà en primícia a les comarques gironines el seu projecte en solitari, Tost, na visió personal i contemporània de la música tradicional del Pirineu català.

La jornada la tancaran l'espectacle A vore, de Sònia Gómez i Ramon Balagué, que barreja dansa, música i folklore i amb l'objectiu de plasmar l'imaginari popular i l'essència de la comunitat catalana partint de la tradició de les Terres de l'Ebre i la segona proposta de Càntut al bar, amb FanFarra + Fanya Rai!



El Dinar dels Cantadors, ple

Pel que fa a la programació de diumenge 17, hi ha prevista la presentació de Vega, una proposta ideada especialment pel festival, en què Paula Grande i Anna Ferrer analitzen el rol de les dones en l'antiguitat a partir de les cançons recollides al cançoner del Càntut; i del nou treball del cantador valencià Miquel Gil, Geometries.

Així mateix, el cartell d'enguany també inclou Tarta Relena, un projecte que navega entre les músiques de tradició oral i les cançons d'autor vinculades a la geografia mediterrània, i una nova edició del Dinar dels Cantadors. Amb totes les entrades exhaurides, és un àpat a càrrec de l'Entitat Gastronòmica de Cassà, dinamitzat per David de la Higuera i Adrià Dilmé, en què el menú es combina amb les cançons interpretades pels mateixos comensals. Tancarà el festival l'actuació d'Arrels de Gràcia, una formació que presenta el disc Remena Nen!

El 75% propostes del Cantut són gratuïtes. Les entrades pels espectacles de pagament van dels quatre als vint euros, i que ja es poden adquirir al web del festival.



Més de 1.200 enregistraments

El festival de Cassà de la Selva forma part del projecte Càntut, que neix l'any 2012 per recollir i difondre la música popular i tradicional recordada per la gent més gran de les comarques gironines i reivindicar, així, unes cançons i uns repertoris musicals lligats a la cultura catalana. Durant aquestes edicions, el festival ha buscat llocs i moments per cantar en comunitat i ha comptat amb actuacions d'artistes com Roger Mas, Roba Estesa & Germà Negre, Mans Manetes, Kepa Junkera & Amics de Folk, Joana Gomila, Maria Arnal i Marcel Bagés, i Joan Garriga & Carles Belda, entre molts altres.

Actualment, el cançoner allotjat a la pàgina www.cantut.cat compta amb més de 1.200 enregistraments de 200 cantadors, recopilats per una seixantena de caçadors de cançons que han fet recerques en 60 poblacions gironines. A més del web i del festival, el Càntut compta amb un apartat de produccions pròpies, com el disc Càntut, de Belda & Sanjosex, coproduït amb Bankrobber; l'exposició Peret Blanc de Beget, coproduïda amb l'Ésdansa de Les Preses; el taller de percussió corporal de Santi Serratosa & Càntut, que ha donat lloc a l'edició del llibre didàctic Càntut: Les cançons de tradició oral a través de la percussió corporal, i l'actual curs de Carles Belda & Càntut, dut a terme conjuntament amb l'AEMCAT.