Edu Sívori recorda Josep M. Uyà

El poeta Edu Sívori ha presentat a la Fundació Fita de Girona el seu llibre Parys-Uià. Oda a l'amistat des d'una Parys al revés, un treball en el qual té un protagonisme destacat el dramaturg, poeta i professor Josep M. Uyà, traspassat recentment. De fet, entre els continguts del nou llibre de Sívori hi ha el guió de l'espectacle que havia creat amb Uyà, titulat UyàSívori. Obra Lírica, i que estava programat a La Planeta per a pocs dies després de la mort d'Uyà. Sívori també rememora al llibre un viatge amb Uyà a París la tardor de 2013.