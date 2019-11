Sopa de Cabra estrena el primer tema del nou disc, que presentarà a l'Strenes

Sopa de Cabra va fer públic ahir Farem que surti el sol, primer avançament del nou disc que la banda grava des de fa un any. El tema va ser escrit l'estiu passat mentre els vaixells Sea Watch i Open Arms esperaven un port segur per poder atracar amb els centenars de persones rescatades al mar. Per això, els gironins han decidit posar la cançó «al servei» de la causa que defensa aquesta oenagé catalana. Pel que fa al nou disc, que serà el desè d'estudi de la banda liderada per Gerard Quintana, es preveu que surti a la venda abans de la primavera. De moment, Sopa de Cabra ha anunciat tres nous concerts de presentació a Girona, dins del Festival Strenes, a Tarragona i a Lleida.

Feia quatre anys que els Sopa de Cabra no publicaven cançons noves i en feia dos que no feien cap concert oficial. Farem que surti el sol trenca aquest silenci creatiu en el que suposa el primer avançament d'un disc que es treballa a l'estudi des de fa un any, i que actualment està en la fase final del procés de gravació. Des de l'entorn dels Sopa de Cabra s'explica que Farem que surti el sol s'inspira en el drama que viuen els refugiats al mediterrani i la tasca de salvament que «tot i les dificultats» fan oenagés com la catalana Open Arms.

Produït per Josep Thió, el nou tema «surt del seu format habitual i s'endinsa en un paisatge i en uns ritmes orgànics que bateguen al costat d'una electrònica intimista», prometen les mateixes fonts. Aquestes novetats s'han fet extensives també al videoclip que promociona el nou tema, amb una combinació de nous formats com el dels populars stories de la xarxa social Instagram, amb imatges cedides per Open Arms, rodades en col·laboració amb joves sirians protagonistes del «drama» de la migració. També hi ha imatges dels Sopa dalt del vaixell Astral, de l'oenagé badalonina.

Fa un mes es va anunciar l'inici de gira de presentació al Poble Espanyol, dins del festival Cruïlla de Primavera, cita per a la qual queden poques entrades. Els de Girona anuncien tres concerts més que tindran lloc el divendres 27 de març al Teatre la Llotja de Lleida, el dissabte 4 d'abril a l'Auditori de Girona dins del festival Strenes i el dissabte 18 abril al Tarraco Arena de Tarragona. La presentació del nou disc de la veterana banda de rock gironina és, de fet, la primera confirmació del Festival Strenes, que tindrà lloc del 28 de març al 3 de maig del 2020.



Alimentar-se de reptes

En declaracions recollides per l'ACN fa tot just un mes, quan es va anunciar que la banda presentaria el seu nou àlbum a l'edició de primavera del festival Cruïlla de Barcelona, Gerard Quintana va destacar que Sopa de Cabra és un grup «que s'ha alimentat de reptes» des del començament i va reflexionar que això ha fet que poguessin fer pinya «cinc persones tan peculiars i diferents» com les que integren el grup.