El Petit de Cal Eril, Checopolaco, Mazoni i Miguel Noguera, al festival Neu!

El Petit de Cal Eril, Mazoni, Miguel Noguera o Checopolaco, el projecte del baixista de Los Planetas, formaran part de la programació del festival Neu!, que se celebrarà del 16 al 26 de gener. Aquests noms se sumen als ja anunciats Pau Riba i l'Orchestra Fireluche o Ferran Palau en una edició en què el Festival no internacional de música i altres arts creix en nombre de dies i espais, entrant a l'Auditori de Girona i el cinema Truffaut.

Com cada any, un dels actes destacats de la programació serà la gran nit del Neu! el 18 de gener, que recrearà a la sala la Mirona de Salt un festival d'estiu, però d'interior i a ple hivern. Hi actuarà Mazoni, que presentarà el disc Desig Imbècil; el Petit de Cal Eril; l'australià instal·lat a Barcelona Steve Smyth o Checopolaco, el projecte en solitari de Julián Méndez, actual baixista de Los Planetas i un dels fundadors de Lory Meyers. També s'hi estrenarà el nou projecte del músic i el productor Lluís Costa, Luw, i hi haurà l'actuació de Valentina & the Electric Post, a més d'una fira de vinils, food trucks o un mercat d'artistes.

La sisena edició del festival tindrà una prèvia el dissabte 21 de desembre a les 12 del migdia amb el concert gratuït al mercat de Nadal de la Volta de Sant Narcís dels joves Kids From Mars.

L'arrencada oficial del festival serà el 16 de gener, amb l'actuació de Doble & Huh Sound, que servirà també per inaugurar el 30è Mostrar't de l'Estació Espai Jove de Girona.

Pau Riba i l'Orchestra Fireluxe presentaran el disc Ataràxia el 17 de gener a l'Auditori de Girona, en una nit que comptarà amb Jordi Serradell com a artista convidat, i el 24, Ferran Palau portarà també a l'Auditori els temes del seu nou disc, Kevin.

El dia 25 hi ha prevista una doble sessió. A les 8, el Truffaut acollirà l'estrena del film Bronko, escrit, dirigit i protagonitzat per l'artista Isaac Ulam i premiat a Arizona. A les 11, la festa es trasllada al Yeah! Indie Club de Girona amb el grup Chaqueta de Chándal.

La darrera activitat serà el 26 a La Mercè amb l'espectacle Ultrashow de l'escriptor i humorista Miguel Noguera, que ja va participar fa dos anys al Neu! exhaurint totes les localitats.