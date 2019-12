'L'alvocat', guanyador del torneig de dramatúrgia per a instituts del Temporada Alta

El Festival Temporada Alta ha portat per primer cop la dramatúrgia als instituts de les comarques gironines. I ho ha fet traslladant a les aules el ja clàssic torneig que, any rere any, enfronta diferents obres a la sala La Planeta. En aquesta primera edició, hi han participat quatre textos ideats i escrits per estudiants de batxillerat dels IES Vallvera de Salt (Gironès) i els Jaume Vicens Vives, Santiago Sobrequés i La Salle de Girona.

El que ha agradat més, i s'ha acabat imposant, és 'L'alvocat', una història sobre robatoris en un supermercat que té com a protagonistes una jove aparentment ingènua i un lladre professional. Els seus artífexs són Emma Capelo i Pau Bancells, de La Salle. "Ha estat una experiència molt positiva que s'hauria d'estendre a molts instituts, perquè el teatre no s'hauria de perdre mai", explica Capelo.