Rosa Viñas, premi Pinzell d'Or

rosa viñas s'ha proclamat guanyadora del premi pinzell d'or que convoquen els aquarel·listes gironins. El premi Museu de Llançà va ser per a Maria Navarro, el Diputació de Girona, per a Joan Felipe, i el Salvador Castellà, per a Montse Carreras. Els guardons es va lliurar dissabte a Llançà en la inauguració de l'exposició de les obres al Museu de l'Aquarel·la, oberta fins al 8 de març. L'alcaldessa de Llançà, Núria Escarpanter, va participar en l'acte amb el president dels aquarel·listes, Alfons Jiménez.