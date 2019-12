El festival Neu! escalfa motors amb Kids From Mars a La Volta de Sant Narcís

El festival Neu!, que se celebrarà al gener a Girona i Salt amb artistes com Ferran Palau o Pau Riba, escalfa motors avui amb una presentació al mercat artístic de La Volta de Sant Narcís. Ho farà a partir de les 12 del migdia amb el concert gratuït de Kids From Mars, un dels grups revelació de l'any i que, amb només 16 anys, ja ha participat en festivals com l'Strenes, el Vida o l'Acústica.

Pel que fa a La Volta, celebrarà l'edició de Nadal amb més de vint parades d'objectes d'art i regal a la plaça de l'Assumpció. Compartiran espai amb les instal·lacions artístiques guanyadores de la convocatòria de La Volta de Jan Barceló, Ívida Cynara i el col·lectiu Rizoma i l'espai-cúpula, on a les 4 hi haurà una taula rodona sobre la fabricació digital. A més d'activitats per als més menuts, també s'inauguraran dues exposicions: Fragmentos, de Noellia Becerra de la Roca Lema i Agostina Carla Laurenzano, a La Cova de La Volta i Objectes Nadalencs, de Busooga, a l'espai expositiu del local 22.