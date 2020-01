Organitzen dos clubs de lectura a Olot per preparar el festival MOT

El MOT organitza dos clubs de lectura a Olot per escalfar motors per al festival. Els clubs estan dedicats a María Gaínza, autora d' El nervio óptico, i Lana Bastasic, la nova novel·la de la qual, Atrapa la llebre, sortirà just a temps per al club. Les dues autores parlen des de la literatura de com percebem les obres d'art i de l'espurna creativa que les origina. Les sessions seran el 12 de febrer i l'11 de març al Museu dels Sants. Les inscripcions ja estan obertes a la biblioteca Marià Vayreda i al web del festival. Aquestes activitats se sumen als cinc clubs organitzats des de les biblioteques de Girona.