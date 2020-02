Un artista de Cadaqués il·lustra el cartell de la nova pel·lícula de Wes Anderson

La cuidada estètica del cineasta Wes Anderson, director de pel·lícules com E l gran hotel Budapest, Moonrise Kingdom o Fantastic Mr Fox, ha trobat un nou còmplice. L'artista de Cadaqués Javi Aznarez és el responsable del cartell del nou film, The French Dispatch, que s'ha fet públic aquesta setmana, i també ha realitzat algunes il·lustracions per a la pel·lícula, que s'estrenarà al setembre.

Aznarez, que té l'estudi El Taller de Tabakov a la localitat empordanesa, ha ideat per a promocionar The French Dispatch una lluminosa il·lustració que presenta alguns dels personatges del film vistos en una secció vertical d'un edifici de tres plantes.

El bloc amb estances ocupades per personatges que representen actors com Frances McDormand, Bill Murray, Tilda Swinton o Timothée Chalamet és l'element principal del pòster, que també reprodueix l'ambient frenètic dels carrers d'Ennui-sur-Blasé, la ciutat fictícia on se situa l'acció.

Aquesta no és la primera vegada que Aznarez treballa pel cinema, ja que també es va encarregar de l' storyboard de La vídua, de Neil Jordan. L'artista, que exposa sovint al taller i també ho ha fet a París i Madrid, ha publicat diversos còmics, com Les pigeons verds i VentVolgut Estrangulador, i per l'any vinent prepara Los decapitados. Entre altres treballs, també és l'autor del cartell pel Festival de Música de Cadaqués del 2017.

Al seu perfil d'Instagram Aznarez va agrair a la productora «haver-lo tret de la cova» i donar-li l'oportunitat de treballar al film, i a Anderson per la seva direcció i creure en els dibuixos. «Ha estat un any emocionant, compartit amb un gran equip i rematat amb el regal final de dibuixar el pòster», deia a la xarxa.



La redacció d'una revista

El cartell del film recorda les famoses portades del New Yorker. No en va Anderson, que és fanàtic de la revista des que era un adolescent i en col·lecciona exemplars de dècades enrere, s'ha inspirat lliurement en la publicació per a la història.

The French Dispatch és el nom d'una revista inventada i el film creua tres de les històries que s'hi publiquen: un artista condemnat a cadena perpètua, una sèrie d'aldarulls estudiantils o un xef que va resoldre un cas d'assassinat.

La pel·lícula abraça cinc dècades, de 1925 a 1975, i també compta amb les interpretacions d'Adrien Brody, Owen Wilson, Léa Seydoux o Benicio del Toro.