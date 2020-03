La Mercè manté l'activitat a la xarxa i ofereix classes telemàtiques als alumnes

El Centre Cultural La Mercè de Girona mantindrà la seva activitat durant el confinament i tant l'Aula d'Escriptura com l'Escola Municipal d'Art faran les classes als seus alumnes de manera virtual.

En el cas de l'Aula d'Escriptura, els professors faciliten la matèria a través del correu electrònic per tal que els estudiants puguin continuar amb les tasques del curs. Els escrits es corregeixen i comenten de forma interactiva entre els alumnes i els docents a través de mitjans telemàtics.

Pel que fa a l'Escola Municipal d'Art, els professors proposen tasques o projectes perquè les persones inscrites al centre puguin seguir amb les classes des de casa. Des del taller de dibuix del professor Manel Bayo, una de les activitats proposades ha estat "Fem un cafè?", en què es demana als alumnes que utilitzin aquesta beguda com a tinta per pintar. També la professora del taller de joieria Imma Viñals ha proposat un "Diàleg visual" en què es convida l'alumnat a crear imatges amb elements quotidians que dialoguin amb les imatges de la resta de companys, sota el tema de l'actualitat que estan vivint des del confinament.



Tots els projectes dels i les alumnes s'aniran recollint al web Art en temps de confinament i es compartiran a les xarxes socials del centre, amb l'usuari @LaMerceGirona. A més, el Centre Cultural la Mercè també disposa d'una llista de reproducció dins del canal de Youtube de Girona Cultura, on es poden recuperar tant conferències d'alguns dels cicles que s'han anat realitzant al centre, com les passades edicions de Literatura i Filosofia, la Butaca Jaume Casademont o el nou cicle d'Art i Filosofia.



A més, tant l'Aula d'Escriptura com l'Escola Municipal d'Art estan preparant noves iniciatives per tal d'evitar que s'aturi l'activitat cultural durant els dies que duri el confinament. "Siguem imaginatius, fomentem el treball interactiu i les classes virtuals sempre que sigui possible i estiguem al costat de la gent per superar aquests moments tant durs que ens està tocant viure", ha destacat en aquest sentit el regidor de Cultura de Girona, Carles Ribas.



Dia Mundial de la Poesia

Coincidint amb el Dia Mundial de la Poesia, que tindrà lloc el proper 21 de març, l'Aula d'Escriptura ha organitzat una proposta de lectura de poesia per al seu alumnat, animant-lo a filmar-se mentre recita els seus poemes des de casa. Els vídeos es compartiran a través de les xarxes socials de La Mercè.



La iniciativa és una alternativa a la col·laboració que l'Aula d'Escriptura havia de fer en l'acte commemoratiu de l'efemèride previst pel mateix dia 21, en què l'alumnat havia de llegir el seu poema, i que ha quedat suspès pel COVID-19.