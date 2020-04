El protagonista de la pel·lícula més vista a Netflix, confinat a Girona

L'actor Iván Massaguer, protagonista de la pel·lícula El hoyo, guanyadora de l'última edició del festival de Sitges i que s'ha convertit en tot un fenomen mundial a la plataforma Netflix, es troba confinat a la ciutat de Girona. L'intèrpret ha explicat, en una entrevista al programa El món a RAC1, la declaració de l'estat d'alarma el va sorprendre quan es trobava a la ciutat visitant uns amics, amb la intenció de marxar després a Madrid, on resideix. No obstant això, amb la quarantena ja decretada per la crisi del coronavirus, s'ha hagut de quedar a Girona. L'actor barceloní assegura que, malgrat la complicada situació actual, se sent a gust i dedica el temps a, entre altres coses, cuinar molt.

Tot i haver guanyat en festivals com el de Toronto i el de Sitges, la pel·lícula del director basc Galder Gaztelu-Urrutia, va passar desapercebuda en el seu pas pels cinemes. La seva sort va canviar però quan, el passat 21 de febrer, va ser estrenada per Netflix. La cinta, una metàfora sobre l'egoisme de la societat, s'ha convertit en la pel·lícula més vista de la plataforma en països com Espanya, França, Itàlia o els Estats Units. El seu protagonista reconeix que ha notat aquest gran èxit amb el nombre de seguidors que en poques setmanes ha guanyat a les xarxes socials.

A la pel·lícula, Massagué interpreta un home que entra voluntàriament en una presó de màxima seguretat de centenars de nivells on cada dia es prepara un festí que baixa per un forat central. En aquest centre d'internament sense regles ni lleis, el protagonista hi descobrirà horroritzat el pitjor de la condició humana: l'egoisme, la insolidaritat, la violència, les jerarquies socials... El seu objectiu a la pel·lícula serà canviar el funcionament intern.

Iván Massagué ha reconegut en aquesta entrevista que es va haver d'aprimar 12 quilos per interpretar el personatge i està molt sorprès per tot el debat que està generant la pel·lícula, sobretot arran del seu final obert sobre sobre el qual diu que hi ha mil interpretacions possibles. De fet, l'actor ha confessat que "una setmana abans d'acabar el rodatge no sabíem quin final faríem".