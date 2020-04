Ajornen el Festivalot fins al 19 i 20 de setembre

El Festivalot, Festival de Música en Família de Girona canvia de dates per garantir la seva celebració i s'aplaça del 6 i 7 de juny als dies 19 i 20 de setembre. Les cinc edicions anteriors del festival de música familiar s'han celebrat sempre entre finals de maig i principis de juny, amb uns 20.000 assistents per edició, però davant la incertesa de com es viurà l'endemà dem confinament i amb l'objectiu de garantir la seguretat de totes les famílies assistents, des de la promotora Pistatxo Produccions ha decidit aplaçar l'esdeveniment per després de l'estiu.

Des de l'organització s'està treballant per confirmar les actuacions dels artistes per a les noves dates i properament s'informarà del cartell i s'activarà la venda d'entrades.

"El canvi de dates no modificarà el model del Festivalot, basat en concerts de diversos estils programats a l'Auditori de Girona i La Devesa, amb foodtrucks, serveis a les famílies i un 75% de programació gratuïta", assenyala l'organització.

El mateix cap de setmana del 19 i 20 de setembre també es celebrarà la segona edició del Festivalot Market, un espai comercial familiar a Fira de Girona.