Rafel Nadal presenta demà a la 22 de Girona el llibre «Mar d'estiu»

L'escriptor Rafel Nadal presentarà demà dissabte a la Llibreria 22 de Girona, a les 12 del migdia, el seu últim llibre, Mar d'estiu. Serà un dels primers actes culturals a la ciutat en plena desescalada del confinament per la COVID-19, i es farà a la plaça Jordi de Sant Jordi, a tocar de la llibreria, respectant les mesures de seguretat per prevenir el contagi del virus. A més del mateix Nadal, hi intervindrà Eloi Vila.