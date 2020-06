El festival Concerts d'Aro es trasllada a l'Espai Ridaura

El festival de música clàssica Concerts d'Aro de Santa Cristina d'Aro, que es farà del 12 de juliol al 30 d'agost, es trasllada de l'església parroquial a l'Espai Ridaura, l'auditori del municipi. Segons l'ajuntament, el canvi s'ha decidit per mantenir el màxim aforament possible davant les condicions de seguretat marcades per les autoritats sanitàries degut a la pandèmia de la Covid-19. A més, s'han modificat els formats i la durada dels concerts per evitar aglomeracions en els espais públics.

En aquest sentit, han decidit concentrar en un mateix festival tota l'activitat musical de l'estiu que es fa habitualment al municipi. Així, el Concerts d'Aro incorpora en la seva programació el Festival de guitarra, el Retrobem la sarsuela i l'espectacle de màgia Nit d'Il·lusió. Totes les entrades es posaran a la venda el pròxim 1 de juliol al web de l'ajuntament i, com a mesura preventiva, totes s'han d'adquirir en línia.