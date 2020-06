Un projecte uneix la memòria històrica amb vivències de refugiats

El projecte europeu SO-CLOSE, coordinat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i on també participa la UdG, posarà en comú mitjançant eines digitals la memòria de la migració forçada de les comunitats locals d'Europa amb la de les persones refugiades actuals. L'objectiu de la iniciativa és conèixer «experiències i emocions compartides» per promoure la comprensió i el coneixement mutu entre persones refugiades i les seves comunitats d'acollida.



El MUME, espai protagonista

Per comprovar l'accessibilitat dels continguts, es desenvoluparan activitats pilot en quatre instal·lacions de patrimoni cultural: el Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera, el Camp de concentració de l'illa grega de Trikeri, l'associació Vila Decius a Polònia i la seu de l'Escola de Pau Muntanya Sole a Itàlia.