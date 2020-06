Passejos sensorials, sopars i concerts al nou festival Nits Màgiques

La masia d'ecoturisme de Can Buch, a Sant Aniol de Finestres, acollirà aquest estiu el nou festival Nits Màgiques. La proposta impulsada per Aromes al Bosc inclou un sopar íntim enmig de la natura acompanyat per un passeig sensorialal bosch i una actuació musical. Cada vetllada està limitada a un màxim de vint assistents.

La cita, que se celebrarà el primer dissabte de cada mes, arrenca amb un passeig per un bosc comestible amb vistes a Rocacorba, i inclou un àpat vegetarià, creatiu i silvespre creat pel cuiner Federico Igarzabal i un concert de sensacions sonores amb instruments com el hangpan, el didgeridoo, flautes o gongs, segons detallen els organitzadors.

La primera cita serà el 4 de juliol amb actuació de La Pubilla Còsmica, continuarà l'1 d'agost amb Yago Delàs i acabarà el 5 de setembre amb Osam (Marc Jiménez i Yago Delàs).

Les entrades per assistir-hi ja estan a la venda, a un preu de 65 euros per persona.