L'escriptora gironina Núria Esponellà, premi Prudenci Bertrana de novel·la amb «Ànima de Tramuntana»

L'escriptora i filòloga gironina Núria Esponellà ha guanyat el 53è premi Prudenci Bertrana de novel·la, dotat amb 30.000 euros, per 'Ànima de Tramuntana'. L'obra relata la història de dues dones d'èpoques molt distants que s'enfronten a les dificultats de la vida. Els premis literaris de Girona també han reconegut, per unanimitat, Ruth Tormo, autora de 'Sense codi de barres', com a guanyadora del premi Ramon Muntaner de novel·la juvenil Un premi que està reconegut amb 6.000 euros. L'obra narra la història de l'Amina, una noia que treballa en un taller tèxtil de Bangladesh i que amaga una nota d'auxili en un pantaló. Qui la troba és en Víktor, un estudiant d'institut de Barcelona que afrontarà el repte de trobar l'autora de la nota.

El jurat ha considerat que l'assaig que Xavier Febrés ha fet de Josep Pla i l'obra de l'escriptor empordanès, mereixia el premi Carles Rahola d'assaig, també dotat amb 6.000 euros. L'obra es titula 'Josep Pla o la vitalitat'. Finalment, el Miquel Palol de poesia, valorat amb 2.400 euros ha recaigut a Maria Josep Escrivà per 'Sempre és tard'.

La Nit Literària de la Fundació Prudenci Bertrana tindrà lloc el 22 de setembre a l'Auditori de Girona, i aquella mateixa jornada s'atorgaran també els premis 'Cerverí' de lletra de cançó i 'Lletra' per a projectes digitals de literatura catalana. Els llibres arribaran a les llibreries el 23 de setembre.