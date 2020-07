El teatre torna a Girona amb l'estrena de «Serà el nostre secret» a La Planeta

Després de quasi quatre mesos aturat a causa de la pandèmia, el teatre de sala torna a la ciutat de Girona amb l'estrena aquest divendres de Serà el nostre secret a La Planeta. L'espectacle, inclòs dins el cicle de teatre documental Verbatim que impulsa la sala gironina, parteix de testimonis reals per abordar els abusos sexuals a menors. Dirigida per l'actriu i dramaturga Daniela Feixas, aquesta producció de La Planeta posa el focus en la violència sexual durant la infància per «sensibilitzar i visibilitzar un tema tabú», explica l'actriu Marta Montiel, que juntament amb Elies Barberà posen cara i veu a aquests testimonis i que han invertit mesos en la recerca per aixecar l'obra.

I és que, com ja van fer fa dos anys amb l'espectacle No m'oblideu mai, dedicat als suïcidis juvenils, l'equip ha treballat a partir de les vivències reals de divuit entrevistats.

«Teníem un excés de material, perquè de cada veu se'n podia haver fet una sola obra», explicava ahir Barberà, i per això s'han centrat a combinar «els casos de testimonis que ho van patir en primera persona amb d'altres que en parlen des d'una certa distància». La sensació de culpa i, sobretot, els efectes col·laterals que es deriven de l'abús centren l'espectacle, que aborda qüestions com les addiccions o l'estrès posttraumàtic.

L'objectiu, explicava Montiel, és que la gent reflexioni i prengui consciència que pot ser més a prop del que sembla. «Quan surt un cas d'abusos a les notícies, passa en uns segons. Al teatre no, el públic no pot canviar de canal», remarcava l'actriu, assenyalant que volen posar l'accent en els casos que es produeixen en l'entorn familiar, per analitzar el paper de les famílies en la protecció de la infància.

En aquest sentit, els actors recordaven ahir que «una de cada cinc persones a Catalunya» han patit algun tipus de violència sexual quan eren petits, amb l'impacte en l'aspecte físic i emocional a llarg termini que això comporta.

Com és habitual en el cicle Verbatim, les tres funcions programades per a aquesta setmana es complementaran amb un col·loqui amb experts.



Mesures de seguretat

Amb una estrena prevista per al 25 de març, finalment es representarà a La Planeta de divendres a diumenge 5, tornarà a la tardor dins el festival Temporada Alta i l'any vinent es veurà a Barcelona.

La Planeta és una de les primeres sales de teatre a posar-se en marxa a Catalunya. Per adaptar-se a la situació, ha reprogramat al juliol i setembre bona part de la programació afectada pel coronavirus i ha establert un circuit d'entrades i sortides per evitar les aglomeracions d'espectadors.

L'espectacle inicialment estava previst per la sala de dalt del teatre i al final es farà a baix, que és més gran i, per tant, pot acollir més espectadors i més separats. «Ens ha sorprès que molt pocs espectadors ens han retornat les entrades ja comprades, la majoria les han canviat per les noves funcions», explicava el director de La Planeta, Pere Puig.

Com que moltes funcions tenien les entrades numerades, ara s'hauran de recol·locar amb la nova disposició per garantir les distàncies de seguretat. Per fer-ho, han ideat una pissarra per reassignar els nous seients amb una posició similar a la que tenien de bon principi. Caldrà dur mascareta per entrar a la sala i no es repartiran programes de mà en paper.