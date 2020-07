Presenten catorze rutes per conèixer el passat medieval de l'Alt i el Baix Empordà

Els consells comarcals de l'Alt i el Baix Empordà han presentat aquest divendres catorze rutes per conèixer el seu passat medieval. Es tracta d'una nova iniciativa que s'anomena Empordà Medieval, creada per les dues administracions amb l'objectiu de posar en relleu el patrimoni de les dues comarques. D'aquesta manera es proposa visites a esglésies, monestirs, convents, castells i nuclis urbans d'una cinquantena de municipis empordanesos. Durant la presentació del projecte el vicepresident del Consell Comarcal del Baix Empordà, Xavier Dilmé, ha destacat la importància de "creure's" la marca Empordà a tots els nivells, i de poder-la engrandir a través del "treball conjunt".

Empordà Medieval és un projecte basat en un territori que durant cinc segles va tenir un paper important en la història del país i així es pot apreciar a través dels elements patrimonials que es mantenen avui en dia. A partir d'aquesta idea, els consells comarcals de l'Alt i el Baix Empordà han volgut resseguir la petjada de la gent que va viure durant el període medieval a través de catorze rutes que proposen visites a tot tipus d'edificacions existents en l'actualitat.

Els itineraris es presenten en un document que es pot trobar en català, anglès, castellà o francès i que detalla una durada de la ruta orientativa, així com l'extensió dels recorreguts. D'aquesta manera es pot trobar des d'una proposta de 6 quilòmetres, fins a una de 70. També s'especifica l'horari d'obertura dels equipaments més importants i en aquells que estiguin tancats es donen les indicacions pertinents per aconseguir-ne la clau. La proposta de visita, però, és lliure i flexible ja que no necessita un ordre en concret i permet que el turista faci la seva pròpia ruta en el temps que vulgui.

L'acció s'ha presentat al monestir de Sant Pere de Rodes (Alt Empordà) amb la presència del vicepresident i conseller comarcal de Turisme de l'Alt Empordà, Agustí Badosa; el vicepresident i conseller comarcal de Turisme del Baix Empordà, Xavier Dilmé; el vicepresident del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Josep Maria Bernils i el senador i alcalde de Port de la Selva, Josep Maria Cervera.

Ambdós consellers comarcals han posat l'èmfasi en el treball conjunt de les dues administracions comarcals. Badosa ha remarcat que disposen d'un "gran potencial" que posa en valor els elements que es poden trobar a la costa i a l'interior, mentre que Dilmé ha destacat la importància de la marca Empordà. Durant l'acte també s'ha fet referència al context de crisi post covid-19. En aquest sentit, Cervera ha recordat que s'ha de "recuperar l'activitat turística" com més aviat millor.