Una festa pels llibres, malgrat tot

La diada de Sant Jordi se celebra el 23 d'abril, amb temperatura primaveral, amb els temuts i sempre possibles ruixats de primera hora de la tarda i amb molta gent al carrer. És aquella jornada en la qual qui més qui menys passeja amunt i avall, es dedica a tocar i xafardejar llibres, espera pacientment a la cua per aconseguir que l'autor de torn li firmi un exemplar de la seva última novel·la, tot portant una o diverses roses entre mans. Enguany, amb la covid-19 i el consegüent confinament de la població, ben aviat va quedar clar que la diada no es podria celebrar com és habitual. Tot i les diverses iniciatives que es van promoure per gaudir del primer Sant Jordi confinat de la història, el gremi de llibreters va acabar buscant una nova data per reivindicar la cultura literària, somiant, tal vegada, que la situació millorés.

Tres mesos després de la seva data oficial, el món del llibre celebra avui dijous la seva festa del llibre. Ho farà seguint totes les mesures de seguretat que les autoritats sanitàries han dictaminat, sense aglomeracions i, en el cas de la ciutat de Girona, traslladant les parades de la Rambla, la seva ubicació tradicional, a la plaça Independència. En aquest espai es podrà gaudir, entre les 4 de la tarda i les 11 de la nit, d'una festa del llibre i la rosa que, tot i celebrar-se en una data atípica, té per objectiu homenatjar el sector i acostar, amb totes les distàncies necessàries, els escriptors amb els seus lectors i seguidors.



Optimisme moderat

Una festa del llibre més que un Sant Jordi d'estiu. Així defineixen els llibreters gironins la jornada d'avui, amb la qual esperen fomentar el contacte entre els lectors, els escriptors i tota la gent que forma part del sector. «Volem celebrar una festa socialitzadora amb les mesures de seguretat pertinents, amb l'objectiu de dignificar el món del llibre i els mateixos escriptors», assegura Jordi Gispert, de la Llibreria 22 de Girona. Segons el llibreter gironí, «en l'aspecte comercial, tenim clar que no facturarem ni de lluny el que és habitual per Sant Jordi, però és una manera de posar en circulació les obres d'autors que han publicat nou llibre aquest any».

«No serà una diada normal. De fet, no serà un Sant Jordi, sinó un dia del llibre. Estem a l'expectativa i esperem que els lectors vinguin», assenyala Pere Rodeja, de la llibreria Geli. El llibreter explica que la diferència, entre altres motius, s'ha notat en els dies previs a la festa. «No hem tingut la demanda que acostumem a tenir pels voltants del 23 d'abril», afegeix.

Per la seva banda, Maria Carme Ferrer, gerent de la llibreria Troa Empúries i presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya, posa l'accent en la seguretat. «El recinte estarà perimetrat, hi haurà tanques i en les signatures només hi haurà dos autors per torn. Estarà tot controlat, amb el gel, amb mascareta, poca gent a les parades i seguint les indicacions del Procicat», explica Ferrer. Sobre les vendes, la llibretera es mostra moderadament positiva: «Les perspectives són bones, tot i que creiem que com a molt podem recuperar el 30% del que es ven per Sant Jordi, més ja no».