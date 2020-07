ABBA tornarà l'any 2021 amb cinc cançons noves

ABBA llançarà cinc nous temes l'any 2021, any en què el mític grup suec farà l'esperada gira hologràfica que tindrà un missatge significatiu com a suport a la indústria de la música a causa de la pandèmia del coronavirus. S'amplia així el nombre de cançons inèdites, ja que inicialment havien de ser dues.

El pla data de 2018, quan el grup, format per Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog i Bjorn Ulvaeus, va anunciar la seva intenció de publicar dos temes inèdits. Però el procés ha anat allargant-se i, finalment, el projecte s'ha expandit. Serà el primer material nou d'ABBA en 35 anys.

Entre els cinc temes seran els ja anunciats 'I Still Have Faith in You' i 'Do not Shut me down'. "La decisió de seguir endavant amb aquest emocionant projecte de gira hologràfica d'ABBA va tenir una conseqüència inesperada. Els quatre sentim que, després de 35 anys, podria ser divertit unir forces de nou i tornar a l'estudi de gravació", ha declarat la banda en un comunicat conjunt.

El febrer d'aquest any, Andersson, en una declaració per a la web ABBA Talk, va revelar que les dues cançons ja anunciades sortirien aquest any. No obstant això, la pandèmia de la COVID-19 ha trastocat tots els plans, provocant una cosa positiva paradoxalment, ja això ha motivat a escriure tres temes més.

La gira hologràfica, també l'any vinent

La gira hologràfica mostrarà a la versió jove dels quatre components, evocant l'esperit dels 70. "Ens van fotografiar des de tots els angles possibles, ens van fer fer ganyotes davant de les càmeres, ens van pintar punts a la cara, ens van mesurar el cap" , va declarar Bjorn Ulvaeus a Deadline.

Encara ABBA es va separar en 1982, la passió de el públic pel grup suec no ha disminuït amb el pas el temps. Molt recordada és la reunió de la banda de la primera trobada entre els compositors Andersson i Ulvaeus.