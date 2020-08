Himnes contra la pandèmia

opa de Cabra van ser els encarregats d'obrir divendres aquesta edició de Sons del Món, que ha extremat les mesures de seguretat davant la pandèmia de la covid-19. El cantant, Gerard Quintana, va agrair molt especialment la presència dels assistents que consideren «que la cultura és segura», ja que es tracta de l'estiu més complicat dels darrers anys per al sector. Tot i això, Sons del Món ha pogut arrencar amb el 80% de les entrades venudes.

El públic va demostrar que li sobraven ganes de Sopa, sobretot després que el concert arrenqués amb el clàssic «Bona nit, malparits!». A la localitat on Quintana va confessar haver descobert la música -Patti Smith, Pink Floyd-, el grup va presentar alguns temes del seu nou disc, La Gran Onada, publicat al febrer i que ha vist la seva gira condicionada per la pandèmia. L'espectacle va començar amb Fràgil i Farem que surti el sol, dues peces del seu nou treball, però de seguida Quintana, Josep Thió i companyia van fer ballar els assistents amb una llarga llista dels seus principals èxits, com Si et quedes amb mi, El far del sud, Podré tornar enrere o Si et va bé.

Enmig, no van faltar les reivindicacions a favor de la llibertat dels presos de l'1-O -amb una menció molt especial per a Jordi Cuixart, que va inspirar la cançó La llibertat-, les crítiques per les morts que es permeten al mar Mediterrani i la defensa de la tasca dels sanitaris.

Després d'una descàrrega d'energia en què els seguidors més fidels no van deixar de corejar els himnes de la banda, la imprescindible L'Empordà va cloure en fals el concert, ja que encara faltaven els bisos, durant els quals van «caure», entre d'altres, El boig de la ciutat i Els teus somnis, abans d'acabar amb Camins.