Troben el límit del mar a l'antic port grec

El Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (CASC) ha participat en una recerca al Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries per mirar de descobrir com era el fons marí i on arribava l'antic port de la ciutat grega. S'ha pogut verifiar fins on arribava, a peu de la ciutat grega. Ho han fet en el marc del Curs Internacional d'Arqueologia en la 74 edició que ha finalitzat aquesta setmana i que s'ha centrat en l'estudi de les àrees portuàries de l'antiga Empúries.

Els arqueòlegs del CASC han fet un sondeig a la part nord del nucli grec que s'acaba amb un penya-segat. Rut Geli, del Centre d'Arqueologia Subaquàtica, explicava en declaracions a Canal 10 Empordà que «l'objectiu és veure si el mar arribava directament a la pedra al penya-segat o bé si hi havia platja». L'objectiu era veure si podia haver estat una zona de fondeig d'embarcacions o bé que aquí hi hagués platja i fos de varada de barques.

Per portar a terme la recerca es va fer un forat, un sondeig, però al nivell freàtic portant l'excavació en medi marí on el medi aquàtic permet, si hi ha fusta, que es conservi, explicava l'arqueòloga. Les troballes del CASC es complementen amb les que han portat a terme dins el Curs Internacional d'Arqueologia que principalment té com a objectiu que el visitant es faci a la idea de com era l'antic port. El curs acaba de finalitzar. S'ha continuat el projecte de les intervencions que van començar el 2018 per tal d'estudiar les àrees portuàries de l'antiga Empúries. El tema que s'ha escollit aquest any ha estat «Dinàmiques paleoambientals i de poblament en època antiga. Ciències, metodologia i tècniques aplicades a l'arqueologia».

L'arqueòleg del MAC Empúries Pere Castanyer explicava a Ràdio l'Escala que enguany «la novetat o un dels objectius principals del projecte era sobretot intentar recuperar tot el que és la paleotopografia antiga perquè el visitant fins fa pocs dies no podia entendre com s'emplaçava la ciutat grega i quina relació tenia amb el seu port natural». El penya-segat que s'ha estat recuperant els últims anys permetrà al visitant en el futur entendre molt millor com es va emplaçar la ciutat grega, per què aquí i quina relació tenia amb el mar.