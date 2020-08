Izal, Sopa de Cabra, Stay Homas i Suu actuaran a les Nits d'Acústica

Izal, Sopa de Cabra, Stay Homas, Miki Núñez, Suu, Andrea Motis i Ferran Palau seran a les Nits d'Acústica, la versió del Festival Acústica de Figueres adaptada a la «nova normalitat». El format original, gratuït i multitudinari és contrari a les normatives sanitàries que han de seguir els esdeveniments culturals. L'organització, però, n'ha volgut mantenir «l'essència» i ha programat cinc concerts simultanis en diferents espais de la ciutat els dies 27, 28 i 29 d'agost. L'aforament serà un 40% del de les edicions anteriors i s'haurà d'accedir amb entrades prèvies, de preu «simbòlic» i disponibles des d'ahir al vespre.

La confirmació de Sopa de Cabra arriba després d'anys d'intentar que el grup actués en el marc del festival, segons va explicar ahir el director de l'Acústica, Xavi Pascual, ja que el format gratuït feia difícil que el grup hi accedís. «Tots hem de ser flexibles i creatius per mantenir la cultura viva», explicava ahir Gerard Quintana, líder de la formació, en la presentació del festival. Sopa de Cabra va reprendre el mes passat la gira de presentació del seu nou disc, que va quedar aturada el 14 de març quan va declarar-se l'estat d'alarma. Segons el cantant, en els concerts d'aquest estiu «l'emoció és més especial que en altres gires», malgrat demanin «més feina que mai».

El grup forma part d'un dels tres blocs d'artistes que constitueixen la programació de les Nits d'Acústica, «els clàssic contemporanis i atemporals». A més d'ells, també hi participarà Izal, grup de pop-rock espanyol que, segons Pascual, «tampoc hagués participat si no fos per la pandèmia». La cantant de jazz Andrea Motis i el líder d'Antònia Font, Joan Miquel Oliver, són els altres noms del bloc que ahir es van anunciar.

Suu, Maika Makovski, Ferran Palau, Maria Jaume i el grup figuerenc Cala Vento formen una altra línia d'artistes confirmats, que l'organització del festival ha batejat com «pop indie català, més viu que mai». Suu, que ja va fer doblet a l'Strenes de Girona el mes de juliol, va explicar que poder actuar a les Nits d'Acústica «és un regal» i que «no s'esperava fer concerts fins l'any que ve». Des del festival també s'ha programat L'Acustiqueta, dos concerts pensats per als més petits, de la mà de Dàmaris Gelabert i El Pot Petit.

L'últim grup d'artistes que, en aquest cas tenen en comú la «música festiva», l'encapçala Miki Núñez. El cantant de Terrassa, que porta tot l'estiu recorrent els festivals de la Costa Brava, va reconèixer que fer concerts en un format diferent i amb menys públic «és una mica merda», tot i que va valorar les ganes de consumir música en directe que té el públic. En la línia de Quintana, Núñez explicava que en estius normals «a Catalunya cada dia hi ha una festa major» i el fet que aquest any no sigui així fa que els concerts siguin «més especials». Stay Homas, el grup sorgit arran del confinament a través de directes d'Instagram, Gertrudis i Doctor Prats també forma part del cartell del festival.

Els concerts es repartiran en tres espais diferents de la ciutat. El Parc de les Aigües, que segons va explicar Pascual «sempre havia estat sobre la taula» per a altres edicions, serà l'escenari principal del festival i tindrà una capacitat màxima de 600 persones. A més, l'organització recupera l'Institut Ramon Muntaner, que ja havia estat escenari de l'Acústica i podrà acollir fins a 300 persones. Per altra banda, l'Acustiqueta es celebrarà al Teatre Jardí i podrà rebre un màxim de 500 persones.



Impulsar Figueres

L'edició d'enguany havia de ser la dinovena, però els organitzadors del festival han decidit no comptar-la. La seva celebració va penjar d'un fil fins a l'últim moment, però després de «reinventar-se», el festival donarà feina a 200 persones vinculades al sector de la música i de la cultura. Pascual va voler remarcar la importància de donar «optimisme» i «normalitat» no només al sector cultural, sinó també a la ciutat de Figueres, on el nombre de positius per coronavirus ha estat alt durant les darreres setmanes.

En circumstàncies habituals, són els hotels i restaurants els qui donen suport al festival però enguany, ressentits pel viurs, són ells els qui rebran l'ajuda de l'Acústica. En aquest sentit, l'organització ha engegat dues campanyes: una orientada a la restauració, en col·laboració amb Comerç Figueres, i una per a l'allotjament amb l'Associació Hotels de Figueres. El resultat és que una sèrie d'establiments tindran la cuina oberta fins més tard del seu horari habitual, mentre que els hotels que col·laborin amb el festival oferiran descomptes per als assistents que vulguin dormir a Figueres.

Segons explica Pascual, mentre es treballava per poder dur a terme el festival, «la salut sempre va estar al centre del debat». És per això que tots els concerts seran en format acústic, allunyats de l'ambient festiu que acostumava a acompanyar les nits a l'Acústica d'altres anys. A més de reduir l'aforament i implementar la venta d'entrades prèvia, les localitats estaran separades les unes de les altres i les entrades i sortides es faran de forma esglaonada. Martí Masferrer, de Salut Empordà, va assegurar ahir que dur a terme un festival en aquestes condicions «té molt de pedagògic», ja que va adreçat a un públic jove.