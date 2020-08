«Al piano som quatre mans i un sol batec»

Tot i que en l'edició de 2020 la Schubertíada de Vilabertran dona preponderància als quartets de corda, en la programació hi ha altres propostes com les del jove duo Antón & Maite, que oferiran obres de Mozart i Schubert, asseguts davant del mateix piano, sent «quatre mans i un sol batec».

La pamplonesa Maite León mostra la seva il·lusió per poder debutar aquest diumenge al festival alt-empordanès al costat del seu company Antón Dolgov, nascut a Sant Petersburg, tots dos de 26 anys i que porten junts des de fa pràcticament una dècada, compromesos amb la música escrita per a duo de piano. Amb una carrera que ja els ha portat a actuar al Gran Teatre de Harbin de la Xina, al Grazer Musikverein d'Àustria o a la Sala Mozart de l'Auditori de Saragossa, resideixen des de fa dos anys a Àustra i tenen previst participar el 2021 en el ARD Music Competition de Munic, un dels certàmens internacionals de música clàssica més importants del món.

León reivindica les obres compostes per a piano a quatre mans i destaca que Schubert sempre les va tenir molt en compte, amb més de seixanta peces, «totes d'una gran qualitat».

A diferència d'altres intèrprets de la Schubertíada, la parella podrà actuar sense mascareta i oferirà un programa d'una hora de durada en el qual s'abordaran Allegro en la menor, D. 947, Lebensstürme i Fantasia en fa menor, D . 940, de Schubert, i la Sonata en do major, KV. 521, de Mozart.

El duo assevera que per a ells amb Mozart «va començar tot» i destaquen que la sonata que interpretaran és l'última que va escriure per a piano a quatre mans, «llarga, d'una dificultat considerable, més complexa que altres que va fer per a piano sol, com ell mateix va reconèixer».

Les dues peces de Schubert, escrites a la fi de la seva vida, estant ja malalt, són, segons el parer de Maite León, d'«una immensitat interior aclaparadora, amb el rigor rítmic que el caracteritza, i, en el cas de Fantasia, tant és les vegades que l'escoltis perquè sempre genera un impacte, provoca una resposta emocional molt gran».

Amb les entrades esgotades, la canònica de Vilabertran serà testimoni de l'audició de dos pianistes que demanen que es prengui «seriosament» el piano a quatre mans, que sol veure's «com una cosa d'aficionats».

Tot i això, si és el cas, porten anys d'estudi i jornades diàries de treball de més de vuit hores, convertint-se «en un de sol» cada vegada que s'asseuen davant l'instrument.

En aquest moment i durant tot el concert, Maite León subratlla: «Som quatre mans i un sol batec, dos pianistes que ens desdibuixem i ens apaguem en el sentit de no tocar com dues personalitats diferents, sinó que som una sola idea musical».

Antón, prossegueix, posa el peu al pedal i ella li té «confiança plena». «Tenim una coordinació total enfront d'un piano al que quan les tecles baixen i els martells colpegen les cordes no hi ha marge d'error. La nostra sincronització ha de ser absoluta», explica l'artista.

Segons la seva opinió, Schubert és un dels compositors que millor va entendre aquest tipus d'actuació, «utilitzant les grans possibilitats polifòniques del piano, aconseguint una cosa única i diferent amb unes obres d'una genialitat inexplicable», que volen descobreixi el públic de la Schubertíada aquest diumenge.

Alhora, desitgen que els assistents al concert, en «un entorn d'autèntica seguretat, puguin evadir-se de la situació que estem vivint», els escoltin, somiïn, riguin o fins i tot plorin amb ells.