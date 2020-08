El coronavirus i el canvi climàtic, protagonistes del Visa pour l'image d'enguany

La crisi climàtica i la covid són els dos principals protagonistes de la 32a edició del Visa pour l'image que s'inaugurarà aquest dissabte a Perpinyà (Catalunya del Nord). La mostra de fotoperiodisme està marcada aquest any per les restriccions en matèria de seguretat a les que obliga la pandèmia. En aquest sentit, els aforaments seran limitats, s'han suprimit espais i activitats i s'obligarà a portar mascareta. El director de Visa pour l'Image, Jean-François Leroy, reconeix que aquest any ha estat "complicat" ja que fins fa escassos quatre mesos no tenien clar si tirarien endavant amb la mostra. Tot i això, Leroy es mostra satisfet d'haver-la pogut tirar endavant i espera que sigui "un èxit" malgrat les restriccions.

Les mascaretes seran a partir de dissabte el comú denominador a la 32a edició del Visa pour l'image que es farà a Perpinyà (Catalunya del nord). I és que a banda de l'obligatorietat de dur-ne per poder visitar la mostra, bona part de les fotografies que s'exposen mostren la realitat que el coronavirus ha deixat arreu del món. El director del Visa pour l'image, Jean François Leroy, explica que han escollit la covid perquè es tracta de "l'esdeveniment de l'any" i el festival no podia ser aliè al que ha passat.

En aquest sentit, 'La cara humana de la covid-19 a Nova York' de Peter Turnley, un homenatge visual als herois i a les víctimes de la guerra contra la covid-19 ocupa una part central de l'exposició. Combina la desesperació dels familiars i dels professionals sanitaris davant l'avançament de la pandèmia a la ciutat nord-americana. Una mostra de fotografies que s'exposen en blanc i negre i que realça l'impacte dels retrats.

Una altra proposta dedicada al coronavirus és 'Pandèmia (es)', que aplega diferents treballs de diversos fotoperiodistes d'arreu del món i que busca ser una primera visió panoràmica d'aquesta crisi els tumults de la qual continuaran agitant el "món de després" molt més enllà de la seva llunyana solució.

El canvi climàtic

L'altre gran protagonista de la mostra és el canvi climàtic. Un seguit d'instantànies recullen moments de gran impacte en catàstrofes naturals. Inundacions, incendis o sequeres que intenten mostrar la dura realitat en diferents parts del món.

En aquest sentit, Leroy assenyala que han apostat per aquesta temàtica perquè volen contribuir a sensibilitzar la població, en una "qüestió tan greu com aquesta". "Si no ens ho creiem i reaccionem ara, després serà massa tard per salvar el planeta", remarca el director del Visa pour l'image.

Mesures de seguretat

Aquesta edició del festival de fotoperiodisme nord-català està marcat per les restriccions imposades arran de la pandèmia. Així, s'ha decretat un aforament màxim en els espais que estaran oberts i que albergaran les 20 exposicions que hi haurà. Per poder entrar, això sí, caldrà registrar-se, portar posada la mascareta, guardar les distàncies de seguretat i seguir el sentit únic que s'ha fixat.

En total, l'organització ha previst un aforament màxim de 1.428 persones entre els diferents recintes que hi ha destinats a exposició. A més, les xerrades o les projeccions que es feien en diverses zones de Perpinyà i que reunien centenars de persones s'han anul·lat. Això sí, estaran disponibles per internet.

Per últim, entre el 14 i el 18 de setembre, i entre el 21 i el 25, es faran les visites a escolars. L'organització del festival internacional vol agrair, per últim, el suport de tots els col·laboradors i patrocinadors, que han fet possible que aquest 2020, malgrat el coronavirus, el Visa Pour l'Image tingui 32a edició.