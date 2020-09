El «Som de Mar» de Lloret clou la seva primera edició amb un 70% d'ocupació

El festival "Som de Mar" de Lloret de Mar ha tancat la seva primera edició amb un 70% d'ocupació, 3.600 assistents i un final passat per aigua, ja que una forta tempesta va provocar l'anul·lació del concert de cloenda de José Mercé.

Segons el director de l'esdeveniment, Carles Gilibets, "amb un 70% d'ocupació, 3.600 assistents i 4 concerts 'sold out', la primera edició de festival va posar en relleu que, en temps de pandèmia, també es poden fer projectes culturals de qualitat respectant les normes de seguretat i amb aforaments reduïts".

"En un estiu complicat per al sector turístic, aquesta ciutat de la Costa Brava ha pogut donar una opció de turisme cultural per al públic local i nacional", ha afegit.

Els jardins de Santa Clotilde són un reclam immillorable per tenir una visió diferent de Lloret de Mar i si se li suma el cartell del festival, amb propostes variades en estils i formats, els organitzadors creuen que poden assegurar que "'Som de Mar' serà un festival de referència".

El cartell d'aquesta primera edició ha comptat amb l'actuació del pianista francès Laurent Martin, amb el concert solidari per Càritas, passant per Judit Neddermann, Abba The New Experience, Gemma Humet, Fel Faixedas, Sofia Ellar, Ramon Mirabet i Mikel Erentxun.

José Mercé, que havia de ser l'encarregat de clausurar el Festival, va assegurar, segons els seus responsables, que "vol tornar el proper any i poder realitzar el seu concert, tota una declaració d'intencions ja que el valor patrimonial dels jardins sumat a l'oferta gastronòmica de restaurants, bars i cafeteries fan del festival una proposta atractiva".

Des d'U98 Music, promotora del festival, anuncien que comencen ja a treballar en la valoració global del festival i "a estudiar noves propostes musicals i continguts de qualitat per fer l'encaix perfecte en un paratge idíl·lic".