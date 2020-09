Les entrades per a Temporada Alta, a partir d'aquest dijous

Temporada Alta inicia aquest dijous la venda d'entrades general a través del web del festival i, en el cas només de dijous, de forma intensiva al Teatre Municipal de Girona de 9 del matí a 3 de la tarda. S'hi instal·larà un sistema de venda simultània i amb gestió de torn (amb sis punts de venda, inclosa una de ràpida per a fins tres esdeveniments) complint totes les mesures sanitàries. També es farà venda presencial en aquest mateix horari al Teatre de Salt.

Dimarts ja es va realitzar la venda preferent per als socis d'El club de La Ciutat Invisible i del Club de Mecenatge del festival. Per respondre a la demanada d'entrades durant la venda preferent, i per pal·liar la reducció dels aforaments a causa de les restriccions pel coronavirus el festival posa a la venda entrades per a noves funcions de vuit espectacles.

Es tracta de Bouvetøya de Julio Manrique (6 d'octubre, 20.30); La gavina d'Àlex Rigola (17 d'octubre, 17.00); T'estimo si he begut de David Selvas (31 d'octubre, 16.00), Teatro Amazonas d'Azkona & Toloza (20 de novembre, 18.00); Corpus de Xavier Bovés (21 de novembre, 18.30); Molly Bloom de Jan Lauwers (22 de novembre, 18.00), 53 diumenges (29 de novembre, 18.00) i Història d'un senglar de Gabriel Calderón (5 de desembre, 17.00).