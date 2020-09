Cinquanta-tres obres opten al 40è premi Just M. Casero

Cinquanta-tres novel·les curtes opten a guanyar la quarantena edició del premi Just Manuel Casero. Un dels impulsors del premi, el llibreter Guillem Terribas, remarcava ahir que tot i que estan satisfets per l'interès generat pel guardó en molts autors novells i que ha crescut el nombre d'aspirats respecte d'anys anteriors, «més quantitat no vol dir més qualitat».

Com a novetat a les bases, l'organització ha suprimit la figura del finalista i nombrarà tan sols el nom del guanyador del premi. Pel que fa a la dotació econòmica, arribarà als 2.500 euros, 200 més que les edicions anteriors i l l'editorial Empúries seguirà publicant l'obra guanyadora.

El lliurament comptarà amb la participació de la família de Just Manuel Casero per retre-li homenatge. «Serà un acte de record destacant el seu paper com a escriptor, que és el que més l'uneix amb la llibreria 22 -que organitza els guardons- i amb el prmi», detallava ahir el seu fill, Roger Casero.

L'acte d'entrega el 30 d'octubre a la sala La Planeta serà d'accés lliure tot i les restriccions sanitàries i, com que l'aforament de la sala serà, previsiblement, del 50%, han instal·lat càmeres perquè més gent ho pugui seguir en directe des del pis de dalt de la Planeta, en cas que s'exhaurissin les localitats.

Com és habitual, el Casero anirà acompanyat per la XXVIII proposta de poesia, que arrencarà el 27 d'octubre amb el xou poètic de Laura Pau i Josep Pedrals El mèdium, que rescata la poesia de Joan Perucho.

L'endemà, el poeta i actor Elias Barberà recitarà alguns dels seus poemes, que integren una obra «de molt de prestigi» al País Valencià però poc coneguda, segons el director de la Planeta, Pere Puig.

El 29 serà el torn de Josep Carner. Des de l'enyor de l'exili, una lectura dramatitzada de la correspondència del poeta a càrrec de les actrius Sílvia Bel i Rosa Renom i l'acordionista Joan Alavedra. Aquesta serà una de les dues propostes de pagament del cicle, juntament amb Què més vivia en aquell lloc, tret de nosaltres? (31 d'octubre), en què Núria Corominas, Maria Jover i Mariantònia Salas presentaran les figures d'Anna Akhmàtova i Marina Tsevetàieva.

Tancarà l'1 de novembre Enric Casasses, darrer premi d'Honor de les Lletres Catalanes.

La proposta de poesia és una de les cites de la temporada de tardor de la Planeta, juntament amb part de la programació de Temporada Alta i espectacles com Refugiats de la companyia Al fons a la dreta; El comte Arnau de Sagarra del Grup Proscenium (per la commemoració dels 40 anys d' Els Pastorets de Girona) o Veus que no veus de la pallassa Pepa Plana (per fires), per exemple.