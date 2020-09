L'estrena del Sismògraf d'Olot «recupera les ganes» del públic

«El públic està molt satisfet de poder tornar a assistir en una activitat cultural i d'arts en viu». Així és com va resumir ahir Tena Busquets, la directora del Sismògraf, el festival de dansa d'Olot, l'estrena de l'edició d'enguany. I és que després d'haver redefinit la programació per la pandèmia, Busquets creu que han «recuperat les ganes» del públic pels actes culturals. El plat fort va ser ahir diumenge amb el primer Sismoday al Parc Nou, una reformulació de l'Itinerari de dansa amb vuit peces en una sessió al matí i una a la tarda. L'aforament màxim era de 300 persones, que van exhaurir en les dues tandes. «Tot un èxit», va confirmar la directora.

Al matí (12 h), es va poder veure Expectations will not kill you d'Osa + Mujika, Campo Cerrado de Daniel Doña Compañía de danza, Parrà de Miquel Barcelona, Underneath de Lali Ayguadé i Echoes de Moveo. Les actuacions de la tarda es van endarrerir per la pluja: ¿A quién le importan las heridas cuando se está bailando? d'Antes Collado, Rise de Wonderground, i Young blood d'Arnau Pérez. «En acabar hem sortit tots els d'organització a aplaudir al públic perquè tothom s'ha refugiat de la pluja com i on ha pogut, però immediatament després han recuperat les seves localitats disposats a gaudir de l'espectacle», va explicar Busquets. Segons la directora, el que més van valorar els espectadors va ser la diversitat de les peces, molt diferents en tècnica i escènica.

La prèvia del Sismoday va ser dissabte amb l'estrena de Sempreviva de la Cia. Mar Gómez al Teatre Principal d'Olot, l'obra que havia d'inaugurar el festival el passat abril. «Va ser un dia molt especial tant pel públic com per la companyia perquè era la primera obertura del Teatre des del confinament. Tothom se sent molt agraït», va concloure.