Dinou aspirants opten a dirigir el Bòlit de Girona

Dinou persones es postul·len per dirigir el Bòlit, el centre d'art contemporani de Girona. L'Ajuntament de Girona ha obert aquesta tardor un procés selectiu per substituir Carme Sais, que dirigia el centre des del 2013, i ja ha publicat la llista d'admesos a la convocatòria. Entre els dinou aspirants hi ha noms com l'artista Roc Parés, la professora de la Universitat de Girona i investigadora cultural Íngrid Guardiola, l'exdirector de l'Espai Zer01 d'Olot David Santaeulària o el crític d'art Eudald Camps.

La convocatòria per contractar aquest càrrec d'alta direcció per quatre anys, amb possibilitat de prorrogar-lo per dos anys més busca una persona especialista en arts visuals i cultura contemporània que acrediti experiència en l'àmbit de la direcció i gestió de projectes artístics i culturals. Segons consta a les bases del procés de selecció, la retribució de la plaça és la corresponent a la categoria A1 nivell 26 (53.103,15 euros bruts), distribuïts en catorze mensualitats.

Les candidatures ara seran valorades per un comitè expert format per professionals vinculats a la cultura i l'art contemporani lligats a l'Ajuntament de Girona, el Departament de Cultura, representants de la Plataforma d'Artistes de Catalunya (PAAC) i l'Associació de Crítics d'Art de Catalunya (ACCA), així com artistes i docents especialistes en art contemporani.

Entre el 2008 i el març del 2013, el Bòlit va ser dirigit per Rosa Pera. Li va agafar el relleu Carme Sais, que un cop s'hagi nomenat la nova direcció del centre s'incorporarà a l'Àrea de Cultura de l'Àrea de Drets a les Persones de l'Ajuntament de Girona com a Cap de servei d'Arts Visuals, Patrimoni Cultural i Museus, recuperant la plaça de Cap de servei obtinguda el 2012 a través d'un concurs de mèrits.