Conservando memoria, el nou espectacle d'El Pot Petit i Elda & Daniel són alguns dels dotze espectacles programats per al primer semestre del 2021 al Teatre de Bescanó. La xifra, més reduïda del que és habitual per la pandèmia, inclou també les reprogramacions d'obres ajornades per les restriccions, com Monroe-Lamarr, Ramon, Momo o Refugiats.

Entre les novetats, destaca Conservando memoria, de la companyia basca El Patio Teatro, un espectacle delicadíssim de teatre d'objectes que juga amb els records dels avis de la intèrpret per despertar la memòria del reduït grup d'espectadors que hi pot assistir. Una de les altres novetats és Elda & Daniel, el nou muntatge del tàndem Meri Yanes i David Planas (Ventura), amb dramatúrgia i direcció de Llàtzer Garcia.

En l'àmbit familiar, destaquen Mon petit souvenir de la pallassa La Bleda; Les aventures del lleó vergonyós, la darrera proposta de la banda El Pot Petit o El rei de la casa, de Farrés Brothers & Cia.

La resta de la programació inclou tres propostes musicals: la reprogramació de l'actuació del grup de tribut Pink Floyd Live Experience, la presentació del nou disc de la cantant Beth i Heroïnes, un espectacle musical amb Neus Mar i Nito Figueras.

El teatre ja ha posat les entrades a la venda i es compromet a què, si a causa del coronavirus es decreta un nou tancament municipal, retornarà els diners de les entrades que no es puguin usar.