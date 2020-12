Restauren la base de «La creu de l'àngel» de Dalí arran d'un possible atac bacterià que la degradava

La Fundació Salvador Dalí porta sis mesos treballant en la restauració de la base de 'La creu de l'àngel', una joia que està exposada al Teatre-Museu Salvador Dalí de Figueres. Es tracta d'una peça que té una part de marcassita a la base i amb la humitat s'oxida i genera sulfats, fet que ha generat la degradació d'aquest material. Ara, estan estudiant si la degradació ha estat provocada per una bactèria. De moment ja s'ha enviat una mostra del sulfur que hi havia a uns laboratoris de Corea on analitzen la seqüenciació de l'ADN per veure si hi havia o no bactèries. En aquest procés de restauració hi han treballat joiers, químics i mineralogistes i ara estan buscant com reduir la humitat de la vitrina perquè no es torni a fer malbé.