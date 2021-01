El llegat de Pujolboira a Sant Pere

el quadrat religiós. 1 Pujolboira a l'estudi d'Albons, fent un esbós de la figuera del reixat. F

El procés creatiu que va seguir el pintor i escultor Ramon Pujolboira (Barcelona, 1949 - Albons, 2019) per a idear dos projectes per a l'església de Sant Pere de Figueres és objecte ara d'una exposició de petit format al Museu de l'Empordà. En el marc de la commemoració del mil·lenari de la parròquia figuerenca, el museu acull fins al 7 de març una mostra que se centra en com es van dissenyar i materialitzar tant en les reixes de ferro que tanquen el porxo lateral de l'edifici com el timpà de sobre la porta d'entrada.

A l'exposició s'hi poden veure imatges de tot el procés creatiu, amb dibuixos, esbossos i fotografies de Pujolboira a l'estudi, projectant i realitzant les dues obres, així com al taller del ferrer fent les reixes, que són de ferro forjat i tenen tres parts, una per cada portalada. A més d'una gran figuera, símbol de la ciutat, també s'hi pot veure una fila de xiprers vençuts per la tramuntana i la inscripció «Tu ets pedra».

Entre les imatges exposades també s'hi veu l'artista a la foneria mentre fonien en bronze el bust de Sant Pere mostrant un peix i una xarxa que corona el timpà, i al taller de ceràmica fent-ne el fons, que evoca, com és habitual en el pintor i escultor, un entorn mediterrani i empordanès.

També hi ha exposades parts del motlle del bust i del de la ceràmica i dues peces inèdites fins ara, en guaix, que són dos esbossos del timpà que dona la benvinguda al temple de la capital alt-empordanesa.

La mostra, ubicada a la tercera planta del museu de Figueres, permet conèixer el meticulós treball de documentació i preparació de l'artista a l'hora de realitzar les seves obres, un procés llarg per garantir el resultat desitjat.

Així, per exemple, hi ha fotografies de Pujolboira al seu estudi d'Albons, fent un esbós a mida real de la figuera central de la reixa de ferro forjat.

La parròquia de Sant Pere de Figueres és un dels vèrtexs del quadrat religiós de Pujolboira, juntament amb les obres que va deixar en temples d'Albons, Santa Coloma de Farners i l'Estartit, on pintava un mural representant el baptisme de Jesús en un paisatge que evoca la gola del Ter quan va morir el setembre del 2019.

Justament aquesta obra pòstuma es pot veure des de fa poques setmanes de forma completa a l'absis de l'església de Santa Anna gràcies a l'artista noruega Catherine Bergsrud, que l'ha acabat amb la complicitat d'amics, alumnes i familiars de Pujolboira.