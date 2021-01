Un centenar d'entitats impulsen una Assemblea per la Vida

Un centenar d'organitzacions constituiran avui una Assemblea per la Vida, la Llibertat i la Dignitat per expressar el seu «rebuig» als projectes legislatius del Govern espanyol, com la Llei de Eutanàsia o la reforma de la Llei de l'Avortament. La Federació Europea One of Us és una de les organitzacions que treballa des de fa uns mesos en ala iniciativa al costat d'altres com Cristians en Democràcia o la Federació Espanyola d'Associacions Provida.