«Jauría»: Cacera

No ha fet falta inventar ni una frase per explicar l'atrocitat i el que és pitjor, quasi no hi ha contradiccions entre el que els acusats i la denunciant d'un dels judicis més mediàtics dels darrers anys, el de La Manada, expliquen al tribunal. Mateixes accions que ella sent -perquè ho és- com un atac i els violadors veuen com una «puta passada» en una èpica nit de San Fermín.

Jordi Casanovas i Miguel del Arco han aixecat un esgarrifós muntatge, Jauría, a partir de les transcripcions judicials del cas. Cinc actors i una actriu, tots magnífics, desdoblats en els atacants i la supervivent i en els magistrats i la fiscal, reconstrueixen les sessions a l'Audiència de Navarra: del que expliquen que va passar en un portal de Pamplona fins a l'humiliant interrogatori que executen els jutges entre els crits d'indignació a fora la sala.

Multipremiat i posat com a exemple per a la judicatura perquè deixa al descobert com una justícia impregnada de masclisme revictimitza qui pateix la violació, però, l'espectacle va un pas més enllà de generar la indignació i proposa 90 minuts per fer examen de consciència al públic.

Els agressors queden retratats per la manca d'empatia cap a ella, un trofeu de caça després d'una nit de marxa, tant li fa com ha acabat. I la presa? Entre tots l'hem fet sentir culpable, perquè li atribuïm sempre la responsabilitat d'haver-se deixat atrapar.

«Jauría» de Jordi Casanovas

Direcció: Miguel del Arco.

Intèrprets: Fran Cantos, Álex García, María Hervás, Ignacio Mateos, Martiño Rivas i Raúl Prieto